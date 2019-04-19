Айзерман станет генменеджером «Детройта», Холланд останется вице-президентом

Бывший генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман сегодня, 19 апреля, будет назначен на аналогичный пост в «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщает пресс-служба «красных крыльев». Презентация Айзермана пройдёт в рамках пресс-конференции, которая назначена на 22:00 мск.

Айзерман всю свою игровую карьеру провёл в «Детройте». Он был назначен капитаном команды в 21 год и оставался в этом звании на протяжении более 1300 игр. С «Детройтом» он пять раз выиграл регулярный чемпионат и завоевал три Кубка Стэнли. В 2006 году он стал вице-президентом по хоккейным операциям в «Ред Уингз» и выиграл свой четвёртый Кубок Стэнли на этом посту.

Североамериканский журналист Горд Миллер сообщил, что нынешний генеральный менеджер «Ред Уингз» Кен Холланд сохранит должность вице-президента клуба. После завершения игровой карьеры Холланд стал скаутом «Ред Уингз» по Западной Канаде. В течение семи лет он работал на должности директора скаутского отдела и трёх — помощника генерального менеджера клуба. 18 июля 1997 года был назначен на должность генерального менеджера и исполнительного вице-президента клуба «Детройт Ред Уингз». За время его работы команда выиграла четыре Кубка Стэнли: первый — в 1997 году, когда Холланд был ещё помощником генерального менеджера, и три последующих — после занятия Холландом позиции генерального менеджера, в 1998, 2002 и 2008 годах.

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