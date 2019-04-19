Ленер, Фолиньо и Торнтон – претенденты на «Билл Мастертон Трофи»

Национальная хоккейная лига представила имена финалистов в борьбе за «Билл Мастертон Трофи» — трофей, вручаемый игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею, сообщает пресс-служба НХЛ.



На трофей претендуют голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер, капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата. В прошлом сезоне обладателе трофея стал нападающий Брайан Бойл, выступавший тогда за «Нью-Джерси Дэвилз».



Фолиньо провёл 73 игры в регулярном чемпионате, набрав 35 (17+18) очков. Ленер в 46 играх одержал 25 побед и потерпел 18 поражений, парируя 93% бросков и пропуская в среднем за матч 2,13 шайбы. В 73 матчах этого сезона Торнтон заработал 51 (16+35) очко.

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