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Барков, Монахан и О’Райлли – претенденты на «Леди Бинг Трофи»

Барков, Монахан и О’Райлли – претенденты на «Леди Бинг Трофи»
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига представила имена финалистов в борьбе за трофей, вручаемый игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения, информирует официальный сайт лиги.

На «Леди Бинг Трофи» претендуют Александр Барков из «Флорида Пантерз», Шон Монахан из «Калгари Флэймз», а также нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О`Райлли. В прошлом сезоне обладателем приза стал Вильям Карлссон из «Вегас Голден Найтс», Барков и О’Райлли также были в тройке финалистов.

Барков установил личный рекорд «Флориды», набрав 96 (35+61) очков при восьми минутах штрафа.

Монахан в 78 матчах набрал 82 (34+48) очка при 12 минутах штрафа.

На счету обладателя «Леди Бинг Трофи» по итогам сезона-2013/14 Райана О’Райлли 77 (28+49) очков при показателе полезности «+22» и 12 минутах штрафа.

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