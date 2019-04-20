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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге было сыграно две встречи розыгрыша Кубка Стэнли. Лига на своём официальном сайте опубликовала имена троих лучших хоккеистов игрового дня, россияне в тройку не попали.

Лучшим игроком дня был признан нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, в победном матче серии с «Калгари Флэймз» (5:1, 4-1 в серии) набравший 3 (2+1) балла.

Второй звездой дня признали нападающего клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса, во встрече с «Бостон Брюинз» (2:1, 3-2 в противостоянии) записавшего на свой счёт одну заброшенную шайбу.

Замкнул тройку лучших хоккеистов игрового дня форвард «Колорадо» Колин Уилсон, заработавший 3 (2+1) балла в игре с «Калгари».

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