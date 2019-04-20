Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о грядущем чемпионате мира, который пройдёт в Словакии.
«Буду ли болеть на ЧМ-2019 за Швейцарию? Все мои симпатии в Словакии будут отданы национальной сборной России. Похоже, в Братиславе у нас соберется команда-мечта — с отличным усилением из НХЛ в лице Малкина, Кучерова, Василевского. В свое время работал в сборной России тренером по НХЛ и не понаслышке знаю, с каким трепетом относятся наши энхаэловцы к приглашениям в главную команду страны.
Что касается Швейцарии, для меня это счастливая команда. На чемпионате мира в Москве Казахстан впервые за 10 лет праздновал победу в элитном дивизионе именно во встрече со швейцарцами. Это был праздник для казахстанского хоккея, для всей страны», — цитирует Назарова Russia-Hockey.
Назаров: на ЧМ-2019 у России соберётся команда-мечта — с Малкиным и Кучеровым