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Назаров: на ЧМ-2019 у России соберётся команда-мечта — с Малкиным и Кучеровым

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Назаров: на ЧМ-2019 у России соберётся команда-мечта — с Малкиным и Кучеровым
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о грядущем чемпионате мира, который пройдёт в Словакии.

«Буду ли болеть на ЧМ-2019 за Швейцарию? Все мои симпатии в Словакии будут отданы национальной сборной России. Похоже, в Братиславе у нас соберется команда-мечта — с отличным усилением из НХЛ в лице Малкина, Кучерова, Василевского. В свое время работал в сборной России тренером по НХЛ и не понаслышке знаю, с каким трепетом относятся наши энхаэловцы к приглашениям в главную команду страны.

Что касается Швейцарии, для меня это счастливая команда. На чемпионате мира в Москве Казахстан впервые за 10 лет праздновал победу в элитном дивизионе именно во встрече со швейцарцами. Это был праздник для казахстанского хоккея, для всей страны», — цитирует Назарова Russia-Hockey.

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