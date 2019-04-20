Бэбкок: Мэттьюс провёл лучший матч в плей-офф, он был великолепен

Главный тренер клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился впечатлениями от игры нападающего Остона Мэттьюса в пятой игре серии с «Бостон Брюинз» (2:1, 3-2 в серии). Мэттьюс отметился заброшенной шайбой и стал второй звездой дня.



«Именно сегодня был лучший матч Мэттьюса в плей-офф, он был хорош по всей площадке. Он был великолепен, много участвовал в выходах из зоны, был открыт для наших защитников», — приводит слова Бэбкока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Одним из главных героев встречи стал голкипер гостей Фредерик Андерсен, отразивший 28 бросков из 29. Самым результативным игроком стал Каспери Капанен, набравший 2 (1+1) очка. В составе «Бостона» единственную шайбу забросил Давид Крейчи.