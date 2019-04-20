«Сарыарка» одолела «Рубин» и повела в противостоянии со счётом 2-1

Карангандинская «Сарыарка» на домашней площадке оказалась сильнее тюменского «Рубина» в третьем матче финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0. Команда из Караганды лидирует в противостоянии со счётом 2-1.



Единственную заброшенную в матче шайбу зрители увидели на старте седьмой минуты: нападающий «Сарыарки» Михаил Железнов удачным броском поразил ворота голкипера «Рубина» Егора Назарова. Ассистентом выступил форвард Александр Борисевич. Больше в матче не было забитых голов. Сухарь на свой счёт записал голкипер карагандинского клуба Эдуард Рейзвих.

Календарь финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги