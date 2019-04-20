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«Сарыарка» одолела «Рубин» и повела в противостоянии со счётом 2-1

«Сарыарка» одолела «Рубин» и повела в противостоянии со счётом 2-1
Хоккей / ВХЛ

Карангандинская «Сарыарка» на домашней площадке оказалась сильнее тюменского «Рубина» в третьем матче финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0. Команда из Караганды лидирует в противостоянии со счётом 2-1.

Единственную заброшенную в матче шайбу зрители увидели на старте седьмой минуты: нападающий «Сарыарки» Михаил Железнов удачным броском поразил ворота голкипера «Рубина» Егора Назарова. Ассистентом выступил форвард Александр Борисевич. Больше в матче не было забитых голов. Сухарь на свой счёт записал голкипер карагандинского клуба Эдуард Рейзвих.

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
20 апреля 2019, суббота. 11:00 МСК
Сарыарка
Караганда
1 : 0
1:0, 0:0, 0:0
Рубин
Тюмень
1:0 – Железнов (Борисевич) – 06:10 (5x5)

Календарь финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги

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