Видеообзор матча, который выбил «Калгари» из розыгрыша Кубка Стэнли

В пятом матче серии первого раунда плей-офф «Колорадо Эвеланш» на выезде со счётом 5:1 разгромил «Калгари Флэймз» — победителя Западной конференции по итогам регулярного сезона.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



По истечении первого периода «лавины» вели со счётом 2:1. В составе гостей отличились Габриэль Ландеског и Микко Рантанен, у хозяев – Ти Джей Броди. Во втором игровом отрезке «Колорадо» провёл еще две результативные атаки, дубль оформил Колин Уилсон. Точку в матче поставил оформивший дубль Рантанен.



На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 3 броска в створ, 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 19.18 на льду (2.10 – в большинстве).



«Колорадо» выиграл серию со счётом 4-1. В полуфинале Западной конференции «лавины» сыграют с победителем противостояния «Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс» (3-2).