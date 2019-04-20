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Филатов: игра с Латвией должна быть забыта в максимально короткий срок

Филатов: игра с Латвией должна быть забыта в максимально короткий срок
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов подвёл итоги выигранного матча с Латвией (5:1) на ЮЧМ по хоккею.

«Матч был сложный, он ещё раз показал, что на чемпионате мира нет слабых команд. Чтобы обыграть неуступчивую сборную Латвии, пришлось попотеть. В результатах ничего удивительного нет, команды приезжают в лучших составах, все дают бой друг другу.

Объявили ребятам, что сегодняшняя победа должна быть забыта в максимально короткий срок. Уже готовимся к США. До игры осталось меньше суток. На завтра планируем такое же расписание, как и сегодня, нужно успеть восстановиться.

Мухамадуллин и Лихачёв, которых сегодня заявили, провели неплохой матч. В целом игрой команды я доволен — добыта победа в сложном бою. Звено Хуснутдинова, Шешина и Гущина? Парни играют сердцем, первым номером, оказывают давление на соперника, несмотря на то что они не самые габаритные игроки. Своё дело они знают», — цитирует Филатова официальный сайт ФХР.

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