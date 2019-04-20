«Нэшвилл» — «Даллас»: Радулов забросил третью шайбу в плей-офф

В пятом матче серии первого раунда плей-офф «Нэшвилл Предаторз» принимает «Даллас Старз». Во втором периоде команда из штата Техас ведёт со счётом 2:1.

Вторую шайбу гостей на первой минуте второго периода забросил российский нападающий Александр Радулов, ассистентами выступили Тайлер Сегин и Джейми Бенн. Это третий гол Радулова в плей-офф. Всего на его счету 4 (3+1) очка в пяти играх при показателе полезности «+4».

Видео гола можно посмотреть также в «твиттере» Пита Блэкберна.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте усилиями форварда хозяев Рокко Гримальди. Спустя шесть минут равновесие восстановил Джейсон Дикинсон.

«Даллас» завершил регулярный чемпионат на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.