Две шайбы Радулова — в видеообзоре матча «Нэшвилл» — «Даллас»

«Даллас Старз» победил «Нэшвилл Предаторз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и завершилась со счётом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) в пользу гостей.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Далласа» Александр Радулов. Россиянин провёл на льду 18 минут 50 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, забросил две шайбы и окончил матч с показателем полезности «+3».

Дубль в составе победителей также оформил Джейсон Дикинсон. Тремя результативными передачами отметился капитан «Старз» Джейми Бенн. Голкипер гостей Бен Бишоп отразил 30 бросков из 33.

Таким образом, «Даллас» повёл в серии — 3-2. Шестой матч состоится 23 апреля мск в Далласе.

Видеообзор также доступен на «Чемпионате».