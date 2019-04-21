Холтби установил новый рекорд «Вашингтона» по количеству шат-аутов в плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» провёл пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Игра состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась с разгромным счётом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу хозяев.

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, который оформил шат-аут, отразив 30 бросков. Для 29-летнего канадского вратаря этот шат-аут стал 7-м в Кубке Стэнли. По этому показателю он установил новый рекорд клуба в плей-офф. Прежнее достижение он делил с Олафом Кольцигом.

«Вашингтон» ведёт в серии со счётом 3-2. Шестой матч состоится 23 апреля мск в Роли. Победитель серии в полуфинале Восточной конференции сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

По итогам регулярного сезона «Вашингтон» выиграл Столичный дивизион, набрав 104 очка. «Каролина» заняла седьмое место в турнирной таблице с 99 баллами в активе.