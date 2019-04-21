«Сент-Луис» установил историческое достижение в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» провёл шестой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс». Игра состоялась в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр» и закончилась со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу хозяев. Таким образом, «Сент-Луис» одержал победу в серии — 4-2. Гости завершили выступление в турнире.

«Блюзмены» стали первой в командой в истории лиги после эры расширения (сезон-1967/68), которая сумела пробиться в следующий раунд плей-офф после того, как занимала последнее место в регулярном чемпионате на отсечке после Нового года (минимум 20 матчей).

В самом начале января «блюзмены» занимали последнее место в таблице лиги, после чего одержали 28 побед в 42 матчах и обеспечили себе место в плей-офф.