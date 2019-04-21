Шварц – второй игрок в истории с натуральным хет-триком в победном матче серии

«Сент-Луис Блюз» провёл шестой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс». Игра состоялась в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр" и закончилась со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу хозяев. Таким образом, «Сент-Луис» одержал победу в серии — 4-2. Гости завершили выступление в турнире.

Главным героем встречи стал форвард хозяев Джейден Шварц, который оформил хет-трик. Джейден стал вторым игроком в истории лиги, кому удалось оформить натуральный хет-трик (три шайбы подряд) в победном матче плей-офф. В 1992 году Джефф Куртнолл из «Ванкувер Кэнакс» забросил три шайбы подряд в седьмом матче первого раунда с «Виннипегом» (5:0, 4-3).

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Шварц принёс «блюзменам» вторую победу подряд, став третьим игроком в истории «музыкантов» (после Реда Беренсона и Фила Роберто), забившим четыре подряд гола команды в серии.