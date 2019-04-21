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Сборная Канады разгромила Беларусь на ЮЧМ-2019, забросив 11 шайб

Сборная Канады разгромила Беларусь на ЮЧМ-2019, забросив 11 шайб
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Сборная Канады разгромила Беларусь со счётом 11:1 в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции.

Календарь юниорского чемпионата мира — 2019

Североамериканская команда забросила три шайбы в первом периоде, их авторами стали Коннор Зари, Джордан Спенс и Алекс Ньюхук. Во втором игровом отрезке в ворота белорусов влетели пять шайб — точные броски на свой счёт записали Брейден Шнайдер, Ньюхук, Натан Легаре, Дилан Козенс и Пейтон Кребс. Номинальные хозяева сумели ответить голом Виталия Пинчука. В заключительной двадцатиминутке преимущество канадцев укрепили Козенс, Легаре и Самуэль Пулен.

Канадцы одержали третью победу подряд, в заключительной игре группового этапа они сыграют с чешской сборной. Белорусы потерпели первое поражение на турнире, в следующем матче они встретятся со швейцарцами.

Турнирная таблица юниорского чемпионата мира — 2019

U18 ЧМ-2019
21 апреля 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Беларусь U18
1 : 11
0:3, 1:5, 0:3
Канада U18
0:1 – Зари (Томасино) – 04:24 (5x4), 0:2 – Спенс (Риз) – 13:36 (5x5), 0:3 – Ньюхук (Козенс) – 19:57 (5x5), 0:4 – Шнайдер (Риз, Вукоевич) – 20:34 (4x5), 0:5 – Ньюхук (Трейси, Козенс) – 29:02 (5x5), 0:6 – Легаре (Вукоевич) – 29:42 (5x5), 0:7 – Козенс (Кребс) – 37:28 (5x5), 0:8 – Кребс (Козенс) – 37:41 (5x5), 1:8 – Пинчук (Кузнецов, Колячонок) – 38:49 (5x4), 1:9 – Козенс (Ньюхук, Харли) – 41:22 (5x4), 1:10 – Легаре (Вашкурак) – 57:54 (5x4), 1:11 – Пулен (Дрисдейл, Хант) – 58:09 (5x4)
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