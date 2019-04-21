Сборная Канады разгромила Беларусь на ЮЧМ-2019, забросив 11 шайб

Сборная Канады разгромила Беларусь со счётом 11:1 в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции.



Календарь юниорского чемпионата мира — 2019



Североамериканская команда забросила три шайбы в первом периоде, их авторами стали Коннор Зари, Джордан Спенс и Алекс Ньюхук. Во втором игровом отрезке в ворота белорусов влетели пять шайб — точные броски на свой счёт записали Брейден Шнайдер, Ньюхук, Натан Легаре, Дилан Козенс и Пейтон Кребс. Номинальные хозяева сумели ответить голом Виталия Пинчука. В заключительной двадцатиминутке преимущество канадцев укрепили Козенс, Легаре и Самуэль Пулен.



Канадцы одержали третью победу подряд, в заключительной игре группового этапа они сыграют с чешской сборной. Белорусы потерпели первое поражение на турнире, в следующем матче они встретятся со швейцарцами.



Турнирная таблица юниорского чемпионата мира — 2019