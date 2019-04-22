Буцаев: ЦСКА по-хорошему выстрадал победу в Кубке Гагарина

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился мнением о победе ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (4-0).

«Уже в 2012 году было видно, что у новых руководителей ЦСКА серьёзные амбиции и они пришли надолго. Но настоящая чемпионская команда не создается за один год и даже за три. На это нужно примерно пять лет. Поэтому «плюс-минус» «армейцы» справились с задачей и по-хорошему выстрадали победу. На это им понадобилось примерно столько же времени, сколько и СКА, когда в Петербурге появились большие деньги и амбиции. Были у ЦСКА два финала Кубка Гагарина, где им совсем немного не хватило для успеха. Но в хоккее вкус победы часто лучше ощущается на фоне горечи поражений», — приводят слова Буцаева «Известия».

«Армейцы» впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. До этого ЦСКА дважды выходил в финал и в обоих случаях проигрывал. В 2016 году «армейцы» проиграли в семи матчах магнитогорскому «Металлургу», а спустя два года проиграли «Ак Барсу» со счётом 1-4.