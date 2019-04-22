Великолепный сейв Андерсена после броска Бержерона

В шестом матче серии первого раунда плей-офф «Бостон Брюинз» на выезде взял верх над «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:2. В конце первого периода при счёте 2:1 мог отличиться капитан гостей Патрис Бержерон, но голкипер канадской команды Фредерик Андерсен поймал шайбу ловушкой.

Видео момента можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

Счёт в середине первого периода открыл защитник хозяев Морган Райлли. Ещё в первом периоде «Бостон» забил два гола в большинстве, отличились Брэд Маршан и Тори Крюг. Во втором игровом отрезке Джейк Дебраск увеличил преимущество гостей. На 45-й минуте Остон Мэттьюс одну шайбу отыграл. Точку в матче поставил оформивший дубль Маршан, он поразил уже пустые ворота.

Седьмой матч серии состоится 24 апреля в Бостоне.