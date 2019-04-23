Бекстрём: при 2:4 «Вашингтон» почувствовал, надо что-то делать. Было уже поздно

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал поражение в шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» (2:5, 3-3).

«Когда они забили четвёртый гол и счёт стал 2:4, мы почувствовали, что надо что-то делать, но было уже поздно. Теперь надо выиграть один матч из одного. Надо собраться и выйти на него полностью готовыми», — цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.

Счёт на шестой минуте открыл форвард гостей Бретт Коннолли, в середине периода Уоррен Фёгеле восстановил равновесие. Ещё до первого перерыва Александр Овечкин вновь вывел «Вашингтон» вперёд. В начале второго игрового отрезка Теуво Терявяйнен счёт сравнял. В третьем периоде «Каролина» провела три результативные атаки. Отличились Джордан Стаал, Джастин Уильямс и Даги Хэмилтон.