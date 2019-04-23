Экс-форвард «Авангарда» Верстиг продолжит карьеру в фарм-клубе «Чикаго»

Нападающий Крис Верстиг перешёл в фарм-клуб «Чикаго Блэкхоукс» «Рокфорд Айс Хогз», информирует официальный «твиттер» организации. Канадский форвард подписал контракт на один сезон.

Верстиг начинал нынешний сезон в «Авангарде», за который успел сыграть 11 матчей. Нападающему удалось набрать 5 (3+2) баллов при показателе полезности «-1» и нуле минут штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 16 с половиной минут за матч.

Вскоре Верстиг покинул «ястребов» по семейным обстоятельствам, перебравшись в шведский «Вёкше». В 12 матчах регулярки 32-летний канадец забросил 4 шайбы и сделал 7 результативных передач. В 7 играх плей-офф Крис отметился 6 (4+2) очками.

Верстиг является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».