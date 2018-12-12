Сушинский: Верстиг находится в статусе конфликта, ждём от него компенсации

Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о ситуации с нападающим Крисом Верстигом, начинавшим нынешний сезон в омском клубе, но затем покинувшим команду по семейным обстоятельствам.

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«Верстиг находится в статусе конфликта, мы ждём выплаты компенсации с его стороны. По крайней мере пока он не собирается выплачивать компенсацию. Есть ли вопросы к Стольбергу и Тальбо? У нас есть вопросы ко всем игрокам, я не имел в виду иностранных.

Требуется ли усиление перед дедлайном? Работаем. О возможном переводе в Западную конференцию в следующем сезоне пока речи не было», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В этом сезоне Верстиг провёл 11 матчей и набрал 5 (3+2) очков. Омская команда заменила его шведским форвардом Виктором Стольбергом.