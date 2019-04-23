Форвард «Питтсбурга» Хёрнквист сыграет за Швецию на ЧМ-2019

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист согласился сыграть за команду Швеции на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует Aftonbladet. Напомним, «Питтсбург» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв «Нью-Йорк Айлендерс» в четырёх играх.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 32-летний Хёрнквист принял участие в 68 встречах, записав в актив 37 (18+19) баллов при показателе полезности "-3" и 28 минутах штрафа. В четырёх матчах плей-офф форвард очков не набрал.
На грядущем чемпионате мира сборная Швеции будет играть в одной группе с Россией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.
Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года
Тренер сборной Швеции Грёнборг может возглавить «Баффало»
У США есть Кейн, а у России – Малкин! Звёзды НХЛ, которые точно будут на ЧМ
Швеции тоже есть кем похвастать, а за Германию и Швейцарию сыграют лучшие хоккеисты этих стран.