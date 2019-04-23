ЮЧМ-2019: Финляндия забросила 12 шайб Швейцарии, США разгромили Латвию

На юниорском чемпионате мира завершились две встречи группового этапа.



Сборная Финляндии одержала разгромную победу над командой Швейцарии, игра закончилась со счётом 12:0. Для Финляндии это первая победа на турнире, ранее она проиграла три встречи, уступив в том числе и Беларуси (3:4). В активе швейцарского коллектива одна победа после четырёх матчей.

Сборная США уверенно взяла верх над командой Латвии, матч завершился со счётом 7:1. Американская сборная идёт по чемпионату мира без поражений, выиграв четыре встречи из четырёх. У Латвии на счету одна победа из четырёх возможных.

Сегодня, 23 апреля, сборная России сыграет на ЮЧМ с командой Швеции. Начало игры — в 20:30 мск.



Календарь группового этапа ЮЧМ-2019