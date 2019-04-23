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ЮЧМ-2019: Финляндия забросила 12 шайб Швейцарии, США разгромили Латвию

ЮЧМ-2019: Финляндия забросила 12 шайб Швейцарии, США разгромили Латвию
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

На юниорском чемпионате мира завершились две встречи группового этапа.

Сборная Финляндии одержала разгромную победу над командой Швейцарии, игра закончилась со счётом 12:0. Для Финляндии это первая победа на турнире, ранее она проиграла три встречи, уступив в том числе и Беларуси (3:4). В активе швейцарского коллектива одна победа после четырёх матчей.

U18 ЧМ-2019
23 апреля 2019, вторник. 16:30 МСК
Финляндия U18
12 : 0
4:0, 4:0, 4:0
Швейцария U18
1:0 – Интонен (Симонтайваль, Миеттинен) – 02:26 (5x5), 2:0 – Симонтайваль – 07:28 (5x5), 3:0 – Лунделль (Аалтонен) – 09:44 (4x5), 4:0 – Петман (Симонтайваль, Рясянен) – 19:11 (5x5), 5:0 – Аалтонен (Туомисто, Рясянен) – 21:43 (5x4), 6:0 – Пуйстола – 27:04 (4x5), 7:0 – Пуйстола (Лунделль, Хейнола) – 35:53 (5x3), 8:0 – Миеттинен (Лунделль, Аалтонен) – 36:55 (5x4), 9:0 – Хейнола – 40:36 (5x5), 10:0 – Лопонен (Интонен, Миеттинен) – 49:55 (5x5), 11:0 – Пуйстола (Саарела, Лопонен) – 53:42 (5x5), 12:0 – Пярссинен (Тиексола) – 58:59 (5x5)

Сборная США уверенно взяла верх над командой Латвии, матч завершился со счётом 7:1. Американская сборная идёт по чемпионату мира без поражений, выиграв четыре встречи из четырёх. У Латвии на счету одна победа из четырёх возможных.

U18 ЧМ-2019
23 апреля 2019, вторник. 16:30 МСК
США U18
7 : 1
1:0, 4:0, 2:1
Латвия U18
1:0 – Бичер (Уоррен, Фаррелл) – 02:00 (5x5), 2:0 – Кофилд (Зеграс) – 25:37 (5x5), 3:0 – Йорк (Хьюз) – 30:48 (5x5), 4:0 – Кофилд (Зеграс, Зеграс) – 34:40 (5x4), 5:0 – Бичер (Найт) – 38:20 (5x5), 5:1 – Скрастиньш (Ошениекс, Туманов) – 40:08 (5x5), 6:1 – Болди (Бринк, Фенсор) – 45:10 (5x4), 7:1 – Бринк (Болди) – 55:59 (5x5)

Сегодня, 23 апреля, сборная России сыграет на ЮЧМ с командой Швеции. Начало игры — в 20:30 мск.

Календарь группового этапа ЮЧМ-2019

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