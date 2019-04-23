Бэбкок: в седьмой игре «Торонто» будет делать то же самое, что и в других матчах

Главный тренер клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился ожиданиями от седьмого матча серии плей-офф с «Бостон Брюинз». Встреча состоится 24 апреля, начало — в 02:00 мск.



«Думаю, мы будем делать то же самое, что и в других играх. Полагаю, за исключением начала и конца матча, они играли лучше и быстрее нас. Мы должны ответить и играть лучше.



Мы очень хорошо начали шестой матч, но позже, непонятно по какой причине, зажались и наши действия разочаровали», — приводит слова Бэбкока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.