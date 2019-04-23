ЮЧМ-2019: Россия сыграет с Беларусью и другие пары четвертьфинала

Стали известны все четвертьфинальные пары юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года. Четвертьфинальные игры пройдут 25 апреля.



За право выйти в полуфинал сыграют пары:



Канада — Латвия

Швеция — Чехия

США — Финляндия

Канада — Латвия.



Сборная России потерпела поражение от команды Швеции в своём заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, встреча завершилась со счётом 0:3. Таким образом, российская сборная выиграла две игры в группе из четырёх, уступив также команде США со счётом 3:6, и заняла в группе третью строчку.



Календарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года