Еспери Котканиеми успешно перенёс операцию на колене

Форвард «Монреаль Канадиенс» Еспери Котканиеми во вторник перенёс артроскопическую операцию на левом колене.



«Что касается Еспери, это была хроническая легкая травма, которая не помешала ему сыграть в прошлом сезоне. Он останется в Монреале на ближайшие недели, чтобы завершить программу реабилитации с медицинским персоналом нашей команды. Наша медицинская группа сказала, что не должно быть никаких задержек с началом его предсезонной подготовки», — приводит слова генерального менеджера «Канадиенс» Марка Бержевена сайт НХЛ.



В регулярном сезоне-2018/19 Котканиеми провёл за «Монреаль Канадиенс» 79 матчей. Он забросил 11 шайб, отдав 23 голевые передачи и заработал 26 минут штрафа. Его команда не смогла выйти в плей-офф.