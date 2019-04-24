«Сан-Хосе» в матче с «Вегасом» отыгрался с 0:3, забив 4 гола за 4 минуты

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимает «Вегас Голден Найтс». Завершилось основное время, счёт равный — 4:4.

После двух периодов «Шаркс» уступали в три шайбы, но сумели вернуться в игру и выйти вперёд к середине третьего периода. Хозяева четырежды реализовали большинство после матч-штрафа Коди Икина. Голами отметились: Томаш Гертл, Кевин Лабанк и Логан Кутюр дважды. До конца основного времени «Голден Найтс» удалось сравнять счёт усилиями Джонатана Маршессо и перевести игру в овертайм.

Видео гола Лабанка доступно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, победитель серии в полуфинале Западной конференции встретится с «Колорадо Эвеланш».