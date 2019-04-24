«Сан-Хосе» — «Вегас»: Коди Икин разбил в кровь голову Джо Павелски

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски получил травму в ходе седьмого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (4:4, идёт первый овертайм).

Форвард «Вегаса» Коди Икин грубо атаковал капитана «Шаркс», в результате чего Павелски покинул лёд только с помощью партнёров. Американец уходил на скамью запасных с разбитой головой, а хоккеист «Голден Найтс» получил матч-штраф за удар соперника клюшкой.

Хозяева четырежды реализовали большинство после удаления Икина. Голами отметились: Томаш Гертл, Кевин Лабанк и Логан Кутюр дважды.

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Победитель серии в полуфинале Западной конференции встретится с «Колорадо Эвеланш».

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