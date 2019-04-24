Ландер близок к обмену в «Локомотив», «Ак Барс» не захотел менять игрока в «СЮ»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Ак Барса» Антон Ландер близок к переходу в «Локомотив».

Изначально к игроку проявлял интерес «Салават Юлаев», однако казанский клуб не намерен обменивать хоккеиста в стан принципиального соперника. 28-летний форвард является ограниченно свободным агентом. Казанский клуб за Ландера получит денежную компенсацию и права на одного из игроков.

В сезоне-2018/19 хоккеист провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету 10 заброшенных шайб и 20 результативных передач при показателе полезности «+19». В плей-офф швед набрал 2 (1+1) очка в четырёх играх.



Ландер защищает цвета казанского клуба с сезона-2017/18. Действующий контракт игрока с «Ак Барсом» истекает 30 апреля 2019 года. В прошлом сезоне Ландер стал обладателем Кубка Гагарина, набрав 13 (8+5) результативных баллов в 19 матчах плей-офф. До переезда в Россию выступал в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», который выбрал его под 40-м номером на драфте-2009.