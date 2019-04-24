Дебур — о камбэке: Торнтон сказал ребятам, что за пять минут надо забить трижды

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур прокомментировал победу в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (5:4 ОТ, 4-3).

«Это самая дикая и сумасшедшая игра, которую я когда-либо видел. О ней будут говорить и вспоминать ещё долго. Пятиминутное большинство? Джо Торнтон подъехал к ребятам и сказал, что за следующие пять минут надо забить трижды.

Рисковал ли я, когда выпустил Гудроу в овертайме? Да, его тройка неважно начала матч, но под конец овертайма у нас стала накапливаться усталость, мы играли без Павелски, поэтому он получил шанс и сделал то, что должен был", — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.

К середине третьего периода «Шаркс» уступали в три шайбы, но сумели вернуться в игру и за шесть минут до финальной сирены выйти вперёд. Хозяева четырежды реализовали большинство после матч-штрафа Коди Икина. Голами отметились: Томаш Гертл, Кевин Лабанк и Логан Кутюр дважды. На последней минуте основного времени «рыцари» сравняли счёт, но в дополнительное время решающую шайбу забросил Баркли Гудроу.