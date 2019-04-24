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Победный гол «Сан-Хосе» забил игрок, проводивший один из худших матчей в карьере

Победный гол «Сан-Хосе» забил игрок, проводивший один из худших матчей в карьере
Хоккей / НХЛ

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс». В овертайме победу одержала команда Питера Дебура — 5:4 ОТ. «Шаркс» выиграли серию со счётом 4-3.

В дополнительное время решающую шайбу забросил Баркли Гудроу. Для канадского нападающего матч складывался крайне неудачным образом и мог стать худшим в карьере в случае поражения команды. За 5 минут 46 секунд, проведённых на льду в основное время, Гудроу успел заработал показатель полезности «-3». В овертайме Баркли получил всего две смены, во второй из которых сумел отличиться.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь «акулы» в полуфинале Западной конференции встретятся с «Колорадо Эвеланш».

«Сан-Хосе» в матче с «Вегасом» отыгрался с 0:3, забив 4 гола за 4 минуты
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