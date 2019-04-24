Монтгомери: перехитрю сам себя, если буду пытаться разбить звено Сегина

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери оценил игру первого звена команды в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4-2). Каждый из трио Джейми Бенн — Тайлер Сегин — Александр Радулов набрал по шесть очков.



«Я люблю совершать перестановки в звеньях. Но, когда тройка Сегина настолько доминирует над любыми оппонентами, я перехитрю сам себя, если буду пытаться её разбить», — приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.



Во втором раунде плей-офф «Даллас» сыграет с «Сент-Луис Блюз». Первый матч серии состоится 26 апреля на площадке «музыкантов».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.