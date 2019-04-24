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Латвия — Россия: перед игрой под своды арены подняли свитер Сергея Жолтока

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Латвия — Россия: перед игрой под своды арены подняли свитер Сергея Жолтока
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Перед матчем Еврочелленджа с участием сборных Латвии и России под своды арены в Риге подняли свитер Сергея Жолтока. Перед игрой мама спортсмена произнесла торжественную речь и провела символическое вбрасывание.

Жолток начал карьеру в рижском «Динамо» и провёл 10 сезонов в составе команд НХЛ. На его счету 588 матчей за «Бостон Брюинз», «Оттаву Сенаторз», «Монреаль Канадиенс», «Эдмонтон Ойлерз», «Миннесоту Уйалд» и «Нэшвилл Предаторз». Жолток стал чемпионом мира среди молодёжи в 1992 году и шесть раз выступал на чемпионате мира в составе сборной Латвии.

Сергей умер в Минске от сердечного приступа в 2004 году во время матча с участием ХК «Рига 2000» и минского «Динамо». Он скончался в 31-летнем возрасте.

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