Латвия — Россия: перед игрой под своды арены подняли свитер Сергея Жолтока

Перед матчем Еврочелленджа с участием сборных Латвии и России под своды арены в Риге подняли свитер Сергея Жолтока. Перед игрой мама спортсмена произнесла торжественную речь и провела символическое вбрасывание.



Жолток начал карьеру в рижском «Динамо» и провёл 10 сезонов в составе команд НХЛ. На его счету 588 матчей за «Бостон Брюинз», «Оттаву Сенаторз», «Монреаль Канадиенс», «Эдмонтон Ойлерз», «Миннесоту Уйалд» и «Нэшвилл Предаторз». Жолток стал чемпионом мира среди молодёжи в 1992 году и шесть раз выступал на чемпионате мира в составе сборной Латвии.



Сергей умер в Минске от сердечного приступа в 2004 году во время матча с участием ХК «Рига 2000» и минского «Динамо». Он скончался в 31-летнем возрасте.