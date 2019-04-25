Овечкин догнал Ришара и делит с ним 49-е место по очкам за карьеру в плей-офф

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз». Идёт первый период, хозяева впереди – 2:0. На 7-й минуте отличился форвард «Кэпиталз» Том Уилсон. Ассистентами выступили капитан «столичных» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

Таким образом, Овечкин набрал 126-е (65+61) очко за карьеру в плей-офф и вышел на 49-е место в истории, повторив достижение легендарного Мориса Ришара.

В семи матчах плей-офф на счету Овечкина 4 гола и 5 результативных передач при показателе полезности «+1».

«Вашингтон» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1).