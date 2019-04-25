Андрей Свечников не сыграет в решающем матче серии с «Вашингтоном»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников не примет участие в седьмом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз», сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Свечников получил повреждение после драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии. Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Во втором матче серии (4:3 ОТ) капитан «Вашингтона» применил эффектный силовой приём против 19-летнего игрока «ураганов».

Седьмой матч серии пройдёт в столице США сегодня, 25 апреля, начало — в 02:30 мск. Победитель противостояния сыграет в полуфинале Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс». В первом раунде плей-офф «островитяне» обыграли в четырёх матчах «Питтсбург Пингвинз».

«Вашингтон» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1).

Свечников — о последствиях драки с Овечкиным: голова всё ещё немного болит