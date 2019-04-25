Окулов: это была очень тяжёлая серия, «Авангард» — крайне мастеровитая команда

Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился мнением о победе в финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (4-0).

«Это была очень тяжёлая серия. «Авангард» — крайне мастеровитая и быстрая команда. Они здорово играют и в атаке, и в обороне. А также у них сильный вратарь. Мы подробно изучали омичей перед финальной серией и перед каждым отдельным матчем. Понимали, насколько это сложный соперник. И игры для ЦСКА действительно выдались одна тяжелее другой. Возьмите хотя бы последнюю, четвёртую встречу. Мы проигрывали 0:2, но сумели перестроиться и вырвать победу.

Были ли при счёте 0:2 в четвёртом матче мысли, что хорошо бы довести серию до пятой игры и завоевать Кубок Гагарина уже на домашней площадке? Нет, даже не думали об этом. Выходя на лёд на четвёртый матч, говорили друг другу: «Нужно выиграть серию именно сегодня и не надо ничего откладывать». Поэтому, когда проигрывали, делали всё, чтобы отыграться. В итоге рады, что в овертайме дожали «Авангард». Нельзя было думать о том, чтобы отложить победу — это могло потом выйти нам боком», — приводят слова Окулова «Известия».

В плей-офф Окулов набрал 14 (7+7) очков в 19 матчах при показателе полезности «+8».

«Армейцы» впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. До этого ЦСКА дважды выходил в финал и в обоих случаях проигрывал. В 2016 году «армейцы» проиграли в семи матчах магнитогорскому «Металлургу», а спустя два года проиграли «Ак Барсу» со счётом 1-4.