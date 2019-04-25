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«Вашингтон» — «Каролина»: Кузнецов забросил первую шайбу в плей-офф

«Вашингтон» — «Каролина»: Кузнецов забросил первую шайбу в плей-офф
Хоккей / НХЛ

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз». После второго периода хозяева впереди – 3:2.

Третью шайбу «Кэпиталз» на 14-й минуте второго периода забросил российский нападающий Евгений Кузнецов, ассистентом выступил Карл Хагелин. Это первый гол Кузнецова в плей-офф. Всего на его счету 6 (1+5) очков в семи играх при показателе полезности «-1».

Посмотреть видео гола Кузнецова можно на официальном сайте лиги.

Ранее результативными передачами в этой встрече отметились капитан «столичных» Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов.

«Вашингтон» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1).

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