Нападающий «Оттавы» Миккель Бёдкер согласился сыграть на ЧМ-2019

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Миккель Бёдкер согласился сыграть за сборную Дании на чемпионате мира, информирует журналист Джимми Боэгаард.

В минувшем сезоне 29-летний форвард забросил 7 шайб и сделал 28 результативных передачи в 71 матче регулярного сезона при показателе полезности «-23» и 6 минутах штрафного времени. В среднем за матч Миккель проводил на льду чуть больше 14 минут.

За карьеру хоккеист принимал участие в пяти чемпионатах мира (2009, 2011, 2013-2014, 2018). На прошлом мировом первенстве, которое прошло в Дании, Бёдкер отметился четырьмя голевыми передачами в четырёх матчах. Всего в 30 матчах на чемпионатах мира Миккель набрал 19 (8+11) очков. В 2016 году он принимал участие в Кубке мира в составе сборной Европы.