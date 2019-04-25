«Спартак» заключил долгосрочный контракт с Ильёй Талалуевым

Нападающий Илья Талалуев принял условия нового соглашения со «Спартаком», информирует официальный сайт клуба. С хоккеистом подписан двусторонний контракт (КХЛ/ВХЛ) сроком до 30 апреля 2022 года.

В минувшем сезоне 21-летний форвард принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 6 (3+3) очков. В шести матчах плей-офф на счету Ильи одна заброшенная шайба. Также нападающий выступал по ходу сезона в чемпионатах ВХЛ (23 игры, девять очков) и МХЛ (семь игр, три очка).

Следующий сезон станет для Талалуева третьим на уровне Континентальной хоккейной лиги. В общей сложности за карьеру в лиге Илья сыграл 57 матчей, в которых забросил семь шайб и сделал четыре голевые передачи при показателе полезности "-6".