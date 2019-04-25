Карлсон: «Вашингтон» был близок к успеху, но это сейчас мало что значит

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал поражение в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 2ОТ, 3-4).

«Каждая упущенная возможность действительно разрушает. Мне повезло оказаться в сильных командах. И, знаете, когда у нас что-то не получается, это больше, чем просто поражение в матче или серии. Игра — это всё. Это больно. Я думаю, мы не были достаточно хороши, были близки к успеху, но это мало что значит сейчас», — цитирует Карлсона Washington Post.

Уже к седьмой минуте действующие обладатели Кубка Стэнли забили дважды, отличились Андре Бураковски и Том Уилсон. В середине второго периода Себастьян Ахо одну шайбу в меньшинстве отыграл. До перерыва команды провели по результативной атаке. У «Вашингтона» гол на счету Евгения Кузнецова, у «Каролины» — у Теуво Терявяйнена. В начале третьего периода Джордан Стаал восстановил равновесие. Победу гостям во втором овертайме принёс Брок Макгинн.