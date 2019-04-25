Генменеджер «Бостона»: Бобровский в отличной форме, с «Коламбусом» будет тяжело

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Дон Суини поделился ожиданиями от встречи с «Коламбус Блю Джекетс» во втором раунде розыгрыша Кубка Стэнли.



«У них очень талантливая команда. Они забивают с хода, агрессивно играют в давление, усилили состав. Их вратарь Сергей Бобровский в отличной форме. Три защитника проводят по 26-28 минут на льду. Это очень много — кто-то из них обязательно находится на площадке во время игры. Они очень хорошо разыгрывают большинство. Так было в течение года. Они доставят немало хлопот, у них хорошая команда, и они заслужили право быть здесь



Будет тяжело. Они отдохнули, выиграв, по нашим подсчетём, семь матчей из последних восьми. Из них четыре подряд у главного фаворита плей-офф. Они изменились, сплотились, подготовили немало сюрпризов. Для того чтобы обыграть их, нам надо действовать с максимальной отдачей», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

Панарин и Бобровский против «Бостона». Все пары второго раунда плей-офф НХЛ Безумный первый раунд закончен. Второй раунд будет таким же сумасшедшим.