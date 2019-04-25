Панарин и Бобровский против «Бостона». Все пары второго раунда плей-офф НХЛ

Какой прекрасный и странный плей-офф в НХЛ. В непредсказуемом первом раунде вылетел обладатель Президентского кубка, действующий чемпион и финалист Кубка Стэнли прошлого года. Впервые в истории все четыре победителя дивизионов не смогли пройти первый раунд. В игре осталось восемь команд, первые матчи второго раунда начнутся уже сегодня. Представляем все пары и расписание игр.

Впервые в истории НХЛ все победители дивизионов вылетели в 1-м раунде плей-офф

Запад

«Сент-Луис» — «Даллас»

Даты матчей: 26 апреля (04:30 мск), 27 апреля (22:00 мск), 30 апреля (03:00 мск), 2 мая (04:30 мск) и, если потребуется, 4 мая (04:30 мск), в ночь на 6 мая мск, 8 мая мск.

В этой серии нас тоже ожидает захватывающая вратарская дуэль. Опытный Бен Бишоп, которого только что номинировали на «Везину», против молодого Джордана Биннингтона – открытия этого сезона и ключевого игрока «блюзменов» во второй части сезона. По статистике преимущество на стороне вратаря «Далласа» (КН 1,32, %ОБ 94,5 против КН 2,63, %ОБ 90,8 у Биннингтона), но всё решит игра. Много голов ждать не стоит, скорее это будет серия, обе команды выстраивают мощные оборонительные редуты, и этот фактор выйдет на первый план.

«Даллас» выглядит впечатляюще. В первом раунде с «Нэшвиллом» они не только грамотно сыграли в обороне, но и стали много забивать. В первую очередь, конечно, ударное звено Бенн – Сегин – Радулов. Александр вообще выглядел монстром, даже против мощного «Нэшвилла». У него лучший показатель полезности в плей-офф («+7»), и он лучший бомбардир команды.

Глядя на уверенность, которую излучает «Сент-Луис», сложно представить, что в начале января клуб занимал последнее место в лиге. Теперь они готовы сворачивать горы. У «блюзменов» солирует капитан Алекс Пьетранджело (0+6) и Джейден Шварц (4+1), а в целом команда очень ровная, где каждый вносит свою лепту, может забить и отдать. Владимир Тарасенко пока не забил ни одного гола в равных составах, и его игра – потенциальное усиление.

«Сан-Хосе» — «Колорадо»

Даты матчей: 27 апреля (05:00 мск), 29 апреля (02:30 мск), 1 мая (05:00 мск), 3 мая (05:00 мск) и, если потребуется, в ночь на 5 мая мск, 7 мая мск, 9 мая мск.

Вспоминая, как легко вылетали фавориты в первом раунде, не хочется делать никаких прогнозов в этой серии. И пусть «Сан-Хосе» выиграл все три матча с «Колорадо» в регулярке, это совершенно ничего не значит. Вопрос в том, насколько сильно уставшими будут «акулы» в начале раунда, всё-таки шестой и седьмой матч они завершили в овертаймах. Плюс к этому с травмой играет Эрик Карлссон, а капитан команды Джо Павелски разбил голову в седьмой игре. У «Сан-Хосе» нет большой глубины, и в случае чего восполнить потери будет непросто.

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«Колорадо» справился с «Калгари» в пяти матчах и имел много времени на отдых. Даже если команда могла растерять игровую форму, за первое звено точно не стоит беспокоиться – Маккиннон прямо сейчас – просто лучший во всей лиге, и его звено с Ландескогом и Рантаненом ждёт не дождётся, чтобы продолжить сминать всё на своём пути. В первом раунде они забили девять из 17 голов команды. И, конечно, Грубауэр, который пока играет божественно.

Восток

«Бостон» — «Коламбус»

Даты матчей: 26 апреля (02:00 мск), 28 апреля (03:00 мск), 1 мая (02:00 мск), 3 мая (02:30 мск) и, если потребуется, 5 мая (02:15 мск), в ночь на 7 мая мск, 9 мая мск.

«Коламбус» уже сделал невероятное, но теперь для него настаёт пора доказать, что победа над «Тампой», которую называли лучшей командой всех времён, не была случайной. И «мундиры», и «Бостон» охотно идут в силовую борьбу, любят подолгу владеть шайбой в чужой зоне и, что называется, поймали волну в плей-офф. У обеих команд отличное нападение – Маршан, Крейчи, Пастрняк против Панарина, Дюбуа, Дюшейна и Тексье. Игра вратарей, естественно, будет ключевой, тем более что встречаются две лучшие команды по игре в большинстве («Коламбус» в первом раунде реализовал 50% попыток, «Бостон» — 43,8%).

У «мишек» есть небольшое преимущество – пока «Коламбус» более недели маялся от безделья, они играли. А у «Коламбуса» есть кое-какие проблемы со здоровьем защитников, в то время как «Бостон» более чем здоров.

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«Айлендерс» — «Каролина»

Даты матчей: 27 апреля (02:00 мск), 29 апреля (03:00 мск), 2 мая (02:00 мск), 4 мая (02:00 мск) и, если потребуется, в ночь на 6 мая мск, 8 мая мск, 9 мая мск.

Как хороши были «Айлендерс» в серии с «Питтсбургом»! Бешеные скорости, абсолютный порядок в обороне, зверское давление в атаке. Но то был «Питтсбург» — команда, про которую даже её генеральный менеджер сказал, что в ней не было «командности». «Каролина» — это не «Питтсбург», тут стоят плечом к плечу и бьются друг за друга в любых ситуациях, отказываясь сдаваться.

Это будет противостояние двух классных тренеров – Тротца и Бриндамора, которые в первый же год работы преобразили свои команды. И двух вратарей – Ленера и Мразека, которые раньше играли ужасно, а в этом сезоне доказывают, что их рано списывать со счетов. «Айлендерс» не проходили дальше второго раунда с 1993 года, «Каролина» — с 2009-го. Обе команды хотят большего, и нам стоит готовиться к очередной яркой и длительной серии.