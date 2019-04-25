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Стал известен состав сборной России на четвертьфинал ЮЧМ с Беларусью

Стал известен состав сборной России на четвертьфинал ЮЧМ с Беларусью
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Стал известен состав юниорской сборной России на четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 25 апреля, начало игры — в 16:30 мск.

Напомним, на групповом этапе сборная России выиграла две встречи из четырёх, потерпев поражения от команд США и Швеции. Россияне заняли третье место в своей группе, команда Беларуси — второе место.

Сборная России U18:

Аскаров (Скотников);
Буренов — Чистяков, Амиров — Николаев — Подколзин;
Рогов — Кирпичников, Грицюк — Спиридонов — Чинахов;
Мухамадуллин — Ващенко, Шешин — Хуснутдинов — Грошев;
Лихачев — Брызгалов — Гущин, Мингачев.

Календарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года

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