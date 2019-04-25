Стал известен состав сборной России на четвертьфинал ЮЧМ с Беларусью

Стал известен состав юниорской сборной России на четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 25 апреля, начало игры — в 16:30 мск.



Напомним, на групповом этапе сборная России выиграла две встречи из четырёх, потерпев поражения от команд США и Швеции. Россияне заняли третье место в своей группе, команда Беларуси — второе место.



Сборная России U18:



Аскаров (Скотников);

Буренов — Чистяков, Амиров — Николаев — Подколзин;

Рогов — Кирпичников, Грицюк — Спиридонов — Чинахов;

Мухамадуллин — Ващенко, Шешин — Хуснутдинов — Грошев;

Лихачев — Брызгалов — Гущин, Мингачев.



Календарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года