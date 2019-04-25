Третьяк: в сборную с удовольствием едут ведущие игроки, не могу дождаться ЧМ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от чемпионата мира по хоккею 2019 года.



«Не только как президент ФХР, но и как преданный болельщик не могу дождаться официального старта чемпионата мира. У всех команд подбираются интересные составы, уверен, что в Братиславе мы увидим яркий хоккей достойных соперников.



Подготовка к чемпионату мира идёт полным ходом. Состав в национальную команду начал формироваться ещё в начале апреля, в рамках матчей олимпийской сборной в Белоруссии и Франции. Национальная сборная провела две хорошие встречи в Сочи со Швейцарией. Очень понравился атакующий рисунок игры нашей команды.



Сейчас в главную команду страны с удовольствием едут все наши ведущие игроки. В сборной хорошо работает штаб, обеспечивающий современный подход к подготовке, тренировочному процессу и всему, что окружает хоккеиста в команде», — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.

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