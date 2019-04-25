Форвард «Торонто» Хайман пропустит не меньше шести месяцев

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Зак Хайман выбыл из строя минимум на полгода, информирует официальный «твиттер» канадской команды. 26-летний форвард получил разрыв крестообразной связки в серии с «Бостон Брюинз» (3:4), в конце апреля ему будет сделана операция.



В прошедшем регулярном чемпионате Хайман принял участие в 71 встрече, записав на свой счёт 41 (21+20) балл при показателе полезности "+16" и 65 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 17 минут за матч. В семи играх Кубка Стэнли нападающий отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности "-3".



Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.

Коммодор: Бэбкок — лучший тренер поколения? Чушь. Он шарлатан