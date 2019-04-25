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Ковальчук — седьмой игрок, сыгравший за Россию на всех официальных турнирах

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ковальчук — седьмой игрок, сыгравший за Россию на всех официальных турнирах
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной России Илья Ковальчук принимает участие в матчах Еврочелленджа со сборной Латвии. Таким образом, Ковальчук стал седьмым игроком, принимавшим участие во всех официальных турнирах национальной команды России: Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок мира, Евротур и Еврочеллендж. До него такими игроками были Максим Афиногенов, Дмитрий Калинин, Николай Кулёмин, Александр Овечкин, Владимир Тарасенко и Вадим Шипачёв.

Напомним, 36-летний Ковальчук вместе с «Лос-Анджелес Кингз» не сумел попасть в розыгрыш Кубка Стэнли. Ветеран провёл непростой сезон, периодически не попадая в состав и конфликтуя с главным тренером Уилли Дежарденом. В регулярном чемпионате Ковальчук принял участие в 64 встречах, сумев заработать 34 (16+18) балла при показателе полезности "-26" и 10 минутах штрафного времени. Среднее игровое время россиянина чуть превышало 16 минут за матч.

Ковальчук – в сборной России! Не забил, но Латвии не проиграли
Илья Ковальчук провёл первый матч за сборную перед чемпионатом мира.
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