Ковальчук — седьмой игрок, сыгравший за Россию на всех официальных турнирах

Нападающий сборной России Илья Ковальчук принимает участие в матчах Еврочелленджа со сборной Латвии. Таким образом, Ковальчук стал седьмым игроком, принимавшим участие во всех официальных турнирах национальной команды России: Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок мира, Евротур и Еврочеллендж. До него такими игроками были Максим Афиногенов, Дмитрий Калинин, Николай Кулёмин, Александр Овечкин, Владимир Тарасенко и Вадим Шипачёв.



Напомним, 36-летний Ковальчук вместе с «Лос-Анджелес Кингз» не сумел попасть в розыгрыш Кубка Стэнли. Ветеран провёл непростой сезон, периодически не попадая в состав и конфликтуя с главным тренером Уилли Дежарденом. В регулярном чемпионате Ковальчук принял участие в 64 встречах, сумев заработать 34 (16+18) балла при показателе полезности "-26" и 10 минутах штрафного времени. Среднее игровое время россиянина чуть превышало 16 минут за матч.