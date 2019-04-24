Ковальчук – в сборной России! Не забил, но Латвии не проиграли

Плюс Киселевич, минус Проворов и Зайцев?

Сборная России прилетела в Ригу на два матча со сборной Латвии во вторник. Прилетела без Василевского, Кучерова, Малкина и даже без финалистов Кубка Гагарина, но зато с Ковальчуком.

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Сроки чемпионата мира в этом году сдвинулись, поэтому даже игрокам из НХЛ не помешает дополнительная игровая практика перед турниром. В случае с Любушкиным, Яковлевым и Киселевичем это вообще необходимая мера. Все они провели не так много игр в сезоне и их ситуация отличается от приглашения других игроков из НХЛ. Никому из них место в составе не гарантированно, решение по ним будет принято после майского этапа Евротура.

Именно поэтому уже на первый матч с Латвией попал в состав Киселевич, который добрался из Виннипега до Риги 18 часов и прибыл в расположение национальной команды лишь за сутки до игры. Многих удивило, что из «Виннипега» позвали его, а не Куликова. Но, во-первых, как нам стало известно, приглашение Куликову отправляли, но он по каким-то причинам отказался. Во-вторых, Киселевич был одним из лучших защитников сборной на чемпионатах мира в Кёльне и Копенгагене. За старые заслуги в Братиславу его не возьмут, но шанс предоставили, тем более что в 32 матчах за «Флориду» Богдан оставил хорошее впечатление, а обмен в «Виннипег» был не следствием его плохой игры.

Говоря о защитной линии, нужно учитывать и то, что сборная России может не дождаться Ивана Проворова и Никиту Зайцева. Оба получили вызов в команду, но первый никак не договориться о новом контракте с «Филадельфией», а второму нужно получить разрешение от врачей «Торонто». По нашей информации, Проворов точно пропустит чемпионат мира.

Поэтому если Киселевич успеет нащупать игровой ритм в ближайших матчах, штаб сборной не будет отказываться от надёжного и цепкого защитника, который мог бы составить первую пару обороны вместе с Михаилом Сергачёвым или воссоединиться в связке с Никитой Нестеровым. Помощь из-за океана в линию обороны может подоспеть теперь только в лице Дмитрия Орлова, чей «Вашингтон» завтра сыграет седьмой матч серии с «Каролиной».

Без Орлова защитная линия нашей сборной в Братиславе с большой вероятностью будет выглядеть так:

Яковлев – Сергачёв;

Нестеров – Киселевич;

Зуб –Хафизуллин;

Елесин (Рафиков) – Любушкин;

Ждать ли Дадонова и с кем будет играть Ковальчук

По-прежнему не дают добро на участие Евгения Дадонова в ЧМ врачи «Флориды». Вопрос по нему остаётся открытым. Поговаривают, что есть определённые проблемы со здоровьем у Ильи Михеева, из-за которых форвард «Авангарда» пропустил часть плей-офф.

Но даже без них линия нападения сборной России выглядит внушительно. Приблизительно должна получиться такая картина:

Гусев – Малкин – Кучеров;

Капризов – Анисимов – Григоренко;

Ковальчук – Кадейкин– Барабанов;

Плотников – Андронов – Телегин.

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Если приедут Овечкин и Кузнецов, то атака сборной России вообще выйдет на олимпийский уровень. Кроме того, поговаривают, что в штабе сборной до последнего будут ждать Александра Радулова. С Владимиром Тарасенко ситуация сложнее, а Андрея Свечникова, у которого появились симптомы сотрясения мозга после драки с Овечкиным, при любом раскладе вряд ли отпустит «Каролина».

Овечкин не хотел травмы Свечникова. Но тот получил по лицу за дело Однако молодого таланта «Каролины» нужно похвалить за дерзость. Растёт парень с характером.

В игре с Латвией вновь сыграл за сборную Илья Ковальчук. Он, как и Малкин, в последний раз играл на чемпионате мира в 2015 году. Страшно представить, но золото Берна-2009 остаётся последним в коллекции Ковальчука. Желание стать трёхкратным чемпионом мира вкупе со скомканным сезоном в «Лос-Анджелесе» (не только по вине игрока) дают основания полагать, что в Братиславе мы увидим по-хорошему злого и голодного Ковальчука.

Ковальчук сыграл в тройке с Кадейкиным и Барабановым. Это сочетание было самым заметным в составе россиян. Если у других поначалу не получалось ничего, то они с достаточной регулярностью угрожали воротам Гудлевскиса. Шикарный момент был у Барабанова, но тот не попал в пустой угол после паса капитана.

Именно после затяжной атаки тройки Кадейкина и последующего проброса латышей нашей команде удалось сократить отставание в счёте. А догонять пришлось после грубых ошибок в первом периоде. И если технический брак Киселевича при выполнении передачи можно списать на усталость и отсутствие игровой практики, то о чём думал Якупов, выполняя передачу из-за ворот через свой пятачок, понять сложно. Точно не о чемпионате мира.

Хорошо, что в концовке второго периода звену Бурмистрова удалось распечатать Гудлевскиса. Тут же был момент у Голышева, он даже добил шайбу в сетку, но к этому моменту арбитр уже остановил игру.

Что не удалось Голышеву во втором периоде, сполна получилось в третьем. Тройка Голышев – Красковский – Якупов организовала две красивые шайбы в ворота латышей, перевернув ход встречи. Игра сборной России не впечатлила, но на данном этапе это не главное. Команда проявила характер и одержала волевую победу над неуступчивым соперником.