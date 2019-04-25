Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Сборная России уступила Латвии во второй игре Еврочелленджа

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Сборная России уступила Латвии во второй игре Еврочелленджа
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная России потерпела поражение от команды Латвии в матче Еврочелленджа, встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ. Напомним, в первой игре россияне одолели команду Латвии со счётом 4:2, сумев отыграться с 0:2. Матчи проходят в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года.

Первая половина встречи прошла без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 32-й минуте: точным броском отметился защитник сборной России Артём Зуб. На 53-й минуте латвийский коллектив сравнял счёт благодаря заброшенной шайбе нападающего Рональда Кениньша. Больше в основное время голов забито не было, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время Латвия вырвала победу уже на второй минуте, решающий гол забил Каспарс Даугавиньш.

Товарищеские матчи (сборные)
25 апреля 2019, четверг. 18:30 МСК
Латвия
2 : 1
0:0, 0:1, 1:0, 1:0
Россия
0:1 – Зуб – 31:25 (5x5), 1:1 – Кениньш (Мейя) – 52:11 (4x5), 2:1 – Даугавиньш (Балинскис) – 61:56 (3x3)

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент