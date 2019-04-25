Сборная России уступила Латвии во второй игре Еврочелленджа

Сборная России потерпела поражение от команды Латвии в матче Еврочелленджа, встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ. Напомним, в первой игре россияне одолели команду Латвии со счётом 4:2, сумев отыграться с 0:2. Матчи проходят в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года.



Первая половина встречи прошла без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 32-й минуте: точным броском отметился защитник сборной России Артём Зуб. На 53-й минуте латвийский коллектив сравнял счёт благодаря заброшенной шайбе нападающего Рональда Кениньша. Больше в основное время голов забито не было, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время Латвия вырвала победу уже на второй минуте, решающий гол забил Каспарс Даугавиньш.

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.