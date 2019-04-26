Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

НХЛ отстранила арбитров 7-го матча серии «Сан-Хосе» — «Вегас» за удаление Икина

НХЛ отстранила арбитров 7-го матча серии «Сан-Хосе» — «Вегас» за удаление Икина
Хоккей / НХЛ

Арбитры Эрик Фурлатт и Дэн О’Хэллоран, обслуживавшие седьмую игру серии «Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс» (4:5 ОТ) в первом раунде плей-офф НХЛ, отстранены от работы на матчах Кубка Стэнли, сообщает ESPN. По информации издания, судьи не будут работать во втором раунде плей-офф.

Нападающий «Сан-Хосе» Джо Павелски получил травму в ходе седьмого матча. Форвард «Вегаса» Коди Икин грубо атаковал капитана «Шаркс», в результате чего Павелски покинул лёд только с помощью партнёров. Американец уходил на скамью запасных с разбитой головой, а хоккеист «Голден Найтс» получил матч-штраф за удар соперника клюшкой.

Хозяева четырежды реализовали большинство после удаления Икина. Голами отметились: Томаш Гертл, Кевин Лабанк и Логан Кутюр дважды. В овертайме «акулы» одержали победу и вышли в полуфинал Западной конференции.

«Сан-Хосе» — «Вегас»: Коди Икин разбил в кровь голову Джо Павелски
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент