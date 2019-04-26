Защитник Максим Гончаров подписал новый контракт со «Спартаком». По информации официального сайта московского клуба, соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2021 года.



В сезоне-2018/19 29-летний хоккеист принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт шесть результативных передач при показателе полезности «-12» и 42 штрафных минутах. В плей-офф защитник провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «+1».



Кроме того, форвард Илья Павлюков продлил контракт с московским клубом на один год (соглашение носит двусторонний характер). В этом сезоне 23-летний нападающий набрал 16 (3+13) очков в 49 играх за «Химик», а также дважды отдавал голевые передачи партнёрам в четырёх матчах плей-офф ВХЛ.

Андрей Кутейкин подписал новый контракт со «Спартаком»