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Раск — второй вратарь в истории «Бостона», одержавший 40 побед в плей-офф

Раск — второй вратарь в истории «Бостона», одержавший 40 побед в плей-офф
Хоккей / НХЛ

В первом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде уступил «Бостон Брюинз» — 2:3.

Голкипер «медведей» Туукка Раск отразил 20 бросков из 22 (90,9%). Финн одержал 40-ю победу в плей-офф и стал вторым вратарём в истории «Бостона», кому покорился подобный рубеж. Первое место занимает Джерри Чиверс, одержавший 53 победы.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Раск принял участие в восьми матчах. Он одержал пять побед, отражая 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,25.

«Медведи» повели в серии до четырёх побед со счётом 1-0. В финале Восточной конференции победитель пары «Бостон» — «Коламбус» встретится с победителем противостояния «Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина Харрикейнз».

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